Požar na Pagu omejen in pod nadzorom

Zagreb/Pag, 16. julija - Velik požar na hrvaškem otoku Pag je omejen in pod nadzorom. Gasilci so se z ognjem, ki ga je dodatno razplamtevala burja, borili več ur. Požar je izbruhnil v borovem gozdu ob najbolj znani plaži na otoku, Zrće, okrog ene ure zjutraj. Zaradi požara so morali evakuirati 10.000 obiskovalcev festivala elektronske glasbe.