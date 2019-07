Študentsko delo: Poletje študentje in dijaki izkoristijo tudi za nabiranje delovnih izkušenj (tema)

Ljubljana, 24. julija - Poletje marsikateri dijak in študent izkoristi za nabiranje delovnih izkušenj, študentje pogosteje iščejo strokovno delo. Trenutno študentski servisi ponujajo več dela v gostinstvu in turizmu. Ponudba pa je lahko tudi specifična: med drugim so iskali tudi nekoga za štetje rastlin ali pa za upravljanje ziplina.