V zrušenju zgradbe v Mumbaiju dva mrtva

New Delhi, 16. julija - V Mumbaiju se je danes zrušila štirinadstropna zgradba, pri čemer sta umrla dva človeka, okoli 40 ljudi je ujetih. Reševalci so doslej izpod ruševin izkopali trupli dveh žensk in pet preživelih, med njimi dojenčka. Nesreča se je zgodila v soseski Dongri, ki je bila ob nedavnem monsunskem deževju poplavljena.