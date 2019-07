Dubrovniški taksist turistom ostanek vrnil v srbskih dinarjih

Zagreb/Dubrovnik, 16. julija - Voznik taksija v Dubrovniku je turistom za približno tri kilometre dolgo pot od pristanišča do njihove namestitve zaračunal 258 kun (35 evrov). Povrh tega jim je je, ker niso imeli drobiža in so vožnjo plačali z dvema bankovcema za 200 kun (skupno 54 evrov), vrnil 140 srbskih dinarjev, kar je približno 1,20 evra, poročajo lokalni mediji.