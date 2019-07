Mineva 60 let od smrti Billie Holiday

New York, 17. julija - Pred 60 leti je 17. julija, stara le 44 let, umrla ena največjih pevk v zgodovini jazza Billie Holiday. Za izvajalko skladbe The Man I Love so dejali, da zna s svojim krhkim glasom improvizirati kot z instrumentom. Kljub uspešni karieri je pevka v sebi nosila veliko žalost, ki jo je skušala omiliti z mamili.