Novomeška opozicija kritična do desetodstotne podražitve komunalnih storitev

Novo mesto, 16. julija - V opozicijski Zvezi za Dolenjsko, Gospodarsko aktivni stranki in SNS, ki skupaj zasedajo sedem novomeških svetniških sedežev, so se odzvali na nedavno svetniško potrditev cen komunalnih storitev, po kateri se bodo te za povprečno štiričlansko družino podražile za približno desetino. Kritični so bili tudi do poslovanja novomeške Komunale.