Ljubljana, 16. julija - Izjava ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, župana Preddvora Roka Robleka in poslanke SMC Mateje Udovč po koncu obiska ministra v Preddvoru, bo danes ob 13.15 (IN NE ob 13.45, kot je bilo sprva napovedano) v prostorih občine Preddvor na Dvorskem trgu 10 v Preddvoru, so sporočili z občine.