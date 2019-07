Na Hrvaškem lani naraslo število splavov

Zagreb, 16. julija - Na Hrvaškem so lani opravili 7064 splavov, kar je 919 več kot v letu 2017, kažejo podatki hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz). Porast splavov so zabeležili prvič po letu 2011, ko so zaznali trend upadanja, prav tako je bilo opravljenih največ splavov po letu 2015. Takrat jih je bilo sicer 8362.