Sporočilo uredništvom - obisk ministra Počivalška v Preddvoru

Ljubljana, 16. julija - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo danes ob 11. uri obiskal občino Preddvor, kjer ga bosta sprejela župan Rok Roblek in poslanka SMC Mateja Udovč, ob koncu obiska pa bodo ob 13.45 v zgradbi občine Preddvor na Dvorskem trgu 10 v Preddvoru podali izjave za medije, so sporočili z ministrstva.