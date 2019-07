Sodba v zadevi Elektrooptika pravnomočna

Ljubljana, 16. julija - Sodba v zadevi Elektrooptika je junija postala pravnomočna. Zaradi zlorabe položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti mora Gregor Jeza za tri leta in 10 mesecev v zapor, Barbara Podlogar pa zaradi pomoči pri tem dejanju in pranja denarja za tri leta in štiri mesece, danes poroča Dnevnik. Poziva na prestajanje kazni še nista prejela.