Ljubljana, 16. julija - Minister za okolje in prostor Simon Zajc si bo danes ob 10. uri v Hrastovljah ogledal vrtino, vodarno Čepki in se sestal z delovno skupino na terenu, po tem, ko so včeraj na širšem območju Hrastovelj našli vrtino s kerozinom. Minister bo na voljo tudi za izjave, so sporočili z okoljskega ministrstva.