Neonacist iz Charlottesvilla obsojen na še en dosmrtni zapor

Richmond, 16. julija - Državni sodnik Virginije Richard Moore je v ponedeljek 22-letnemu Jamesu Fieldsu izrekel kazen dosmrtnega zapora in povrh še 419 let zapora zaradi umora 32-letne Heather Heyer z avtomobilom med spopadi med neonacisti in protestniki v Charlottesvillu avgusta 2017. Fields je bil obsojen na dosmrtni zapor že po zvezni zakonodaji.