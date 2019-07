Demokratski kandidati zbrali skoraj toliko denarja kot Trump in republikanci

New York, 16. julija - Demokratski predsedniški kandidati so v drugem četrtletju letošnjega leta uspeli zbrati skoraj toliko denarja kot nacionalni odbor republikanske stranke in predsednik ZDA Donald Trump. Republikanci, ki imajo le enega kandidata, Trumpa, so zbrali 105 milijonov dolarjev, demokratski kandidati pa kakšen milijon manj.