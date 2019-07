Žrtvi Epsteina zahtevali, da ostane v priporu do konca sojenja

New York, 16. julija - Žrtvi ameriškega milijonarja Jeffreyja Epsteina sta v ponedeljek na zveznem sodišču na Manhattnu zahtevali, da mu sodišče odredi pripor do konca sodnega procesa zaradi trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje in zarote. Sodnik Richard Berman bo o tem oziroma morebitni izpustitvi po plačilu varščine odločil v četrtek.