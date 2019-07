Newyorške borze končale v zelenem in blizu izhodišč

New York, 15. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem in blizu izhodišč, a vseeno na novih rekordnih vrednostih. Po rekordnih ravneh, doseženih v petek, so se vlagatelji danes osredotočali na podatek, da se je rast kitajskega gospodarstva upočasnila, poročajo tuje tiskovne agencije.