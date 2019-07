Dnevnik: Milorad Draganić priznal preprodajo orožja in streliva

Ljubljana, 15. julija - Okrožno sodišče v Ljubljani je danes dosodilo pet let in devet mesecev zaporne kazni prvoobtoženemu v zadevi preprodaje orožja in streliva v hudodelski združbi Miloradu Draganiću, ki je očitke priznal. Sodišče mu je pripor zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti podaljšalo do pravnomočnosti sodbe, na spletu poroča časnik Dnevnik.