Delo o kitajskem poskusu revizije Bretton Woodsa (16. 7.)

Ljubljana, 15. julija - Zorana Baković v komentarju Hladna prha piše, da novica o nadaljnji ohladitvi rasti kitajskega gospodarstva hkrati vzbuja in ne vzbuja skrbi, ker ima Kitajska še vedno dovolj siromašnih ljudi, ki jih je šele treba spremeniti v potrošnike, in dovolj nerazvitih regij, kjer je šele treba zgraditi ceste, železnice in mostove.