V Kranjski Gori planince na ustrezno gorniško opremo opozarja hribovka Mojca

Vršič, 15. julija - Kranjskogorski gorski reševalci so skupaj s policisti in v sodelovanju z občino danes na tri lokacije na območje Vršiča namestili table, na katerih hribovka Mojca opozarja planince na ustrezno gorniško opremo. Ugotavljajo namreč, da planinci, zlasti turisti sredogorje in visokogorje jemljejo preveč zlahka. Zato se dogajajo številne nesreče.