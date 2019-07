Evropske borze z rastjo; evro in nafta s padcem

London/Frankfurt/Pariz, 15. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes okrepili. Prvi trgovalni dan v tednu so na borzah odmevali predvsem statistični podatki o kitajskem gospodarstvu, v prihodnjih dneh pa se bodo vlagatelji osredotočili na četrtletne poslovne rezultate, ki jih bodo začeli objavljati banke in podjetja. Evro in nafta sta se danes pocenila.