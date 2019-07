Stranke glede financiranja šol vztrajajo pri svojem; tudi SMC si ne bo premislila

Ljubljana, 15. julija - V koalicijski SMC vztrajajo, da tudi pri ponovnem glasovanju, ki ga zahteva DS, ne bodo podprli novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Tudi druge stranke stališča ne spreminjajo, kar za zdaj napoveduje premalo glasov za novelo. V SDS so zadovoljni, v NSi so veto pričakovali. Oboji izpostavljajo po njihovem mnenju neustavnost novele.