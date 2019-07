Pikalo: Po vetu se karte premešajo na novo

Ljubljana, 15. julija - Minister za izobraževanje Jernej Pikalo je po izglasovanem odložilnem vetu na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dejal, da je zdaj na potezi državni zbor. Na vprašanje, ali pričakuje, da si bo kdo od vzdržanih ali tistih, ki so bili proti zakonu, zdaj premislil, je odgovoril, da se po vetu karte premešajo na novo.