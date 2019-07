KPK od državnega sveta zahteva dokumentacijo v zvezi z zahtevo za parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler

Ljubljana, 15. julija - Komisija za preprečevanje korupcije je na predsednika DS Alojza Kovšco naslovila zahtevo za vpogled in izročitev dokumentacije v zvezi z zahtevo za parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler. Kot je razvidno iz dopisa, je komisija uvedla postopek zaradi kršitve etike in integritete državnega sveta in nekaterih državnih svetnikov.