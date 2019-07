HRW zahteva od Hrvaške zaustavitev nasilja nad migranti

Zagreb/New York, 15. julija - Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je v današnjem odprtem pismu hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović zahtevala, da Hrvaška nemudoma zaustavi vračanje migrantov in prosilcev za azil v Bosno in Hercegovino po skrajšanem postopku ter v nekaterih primerih, kot so dodali, tudi z uporabo sile.