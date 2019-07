Od danes v javni razpravi spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Ljubljana, 15. julija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v javno razpravo daje predlog sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Ta predvideva podaljšanje očetovskega dopusta ob rojstvu dvojčkov ali več otrok, pravico do starševskega dopusta uvaja tudi za rejnike ter dviguje najnižje izplačilo starševskega nadomestila.