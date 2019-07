Ljubljanska borza: Večina delnic iz indeksa SBI TOP navzdol

Ljubljana, 15. julija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,51 odstotka in se ustalil pri 883,42 točke, skupen promet pa je znašal 610.120 evrov. Pocenila se je večina delnic iz indeksa SBI TOP, delnice Krke, ki so bile najprometnejše, so dan končale 0,31 odstotka nižje.