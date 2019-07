Pristojna komisija DS ni za veto na novelo zakona o financiranju izobraževanja

Ljubljana, 15. julija - DS je začel izredno sejo, na kateri bodo obravnavali dva predloga za odložilni veto, in sicer na noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in o nepremičninskem posredovanju. Pristojna komisija, ki je še pred sejo obravnavala predlog za veto na novelo zakona o financiranju izobraževanja, predloga za veto ni podprla.