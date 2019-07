Sprejemanje energetskega koncepta se zamika

piše Janja Zalar

Ljubljana, 19. julija - Sprejemanje Energetskega koncepta Slovenije, ki je v pripravi že več let, se znova zamika. Čeprav ga je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek želela pripraviti do konca leta, je sedaj jasno, da se to najbrž ne bo uresničilo. Ministrstvo bo namreč najprej pripravilo nacionalni energetski in podnebni načrt, ki ga mora sprejeti do konca leta.