V Egiptu vendarle odprli muzej Nobelovega lavreata Najiba Mahfouza

Kairo, 16. julija - Po 13-letnem zaostanku so v nedeljo v Kairu vendarle odprli muzej, posvečen priznanemu pisatelju in doslej edinemu Nobelovemu nagrajencu iz Egipta Najibu Mahfouzu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pisatelj je v svojih romanih slikal življenje v Egiptu in Kairu, islamski skrajneži pa so ga večkrat obsodili blasfemije.