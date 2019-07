Nov britanski bankovec bo krasila podoba Turinga

London, 15. julija - Britanska centralna banka je danes sporočila, da bo novi bankovec za 50 funtov krasila podoba matematika in kriptografa Alana Turinga. "Alan Turing je bil izreden matematik, katerega delo je občutno vplivalo na to, kako živimo danes," je izbiro pojasnil guverner Bank of England Mark Carney ob današnji predstavitvi bankovca.