Majska plača približno enaka aprilski

Ljubljana, 15. julija - Zaposleni v Sloveniji so maja v povprečju prejeli 1728,12 evra bruto oz. 1.113,88 evra neto plače. Od aprilske je bila nominalno za 0,1 odstotka in realno za en odstotek nižja. Najvišjo plačo so maja prejeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih - v povprečju 1556,92 evra neto, je objavil statistični urad.