WWF opozarja na izumiranje morskih psov v Sredozemskem morju

Ljubljana, 15. julija - Več kot polovico morskih psov in raž Sredozemskega morja je ogroženih, tretjina pa se jih lovi do meje izumrtja, je danes opozorila nevladna organizacija Svetovni sklad za varstvo narave (WWF). Zaskrbljujoče stanje morskih plenilcev je jasen znak propadanja Sredozemskega morja, so prepričani.