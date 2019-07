Triperesna deteljica še naprej vleče teniški voz

Wimbledon, 15. julija - Dvaintridesetletni Novak Đokovič, sedemintridesetletni Roger Federer, triintridesetletni Rafael Nadal in enaintridesetletni Roberto Bautista Agut so letos igrali v polfinalu Wimbledona. Skupaj imajo 133 let. Prvi trije pa že dobro desetletje skupaj krojijo svetovni vrh tenisa in ni videti, da bi jih lahko kdo za daljše obdobje ogrožal na čelu.