Ruski odbojkarji ubranili naslov v ligi narodov

Chicago, 15. julija - Ruski odbojkarji so ubranili naslov v odbojkarski ligi narodov, potem ko so v finalu v Chicagu s 3:1 v nizih premagali reprezentante ZDA. Rusi, zmagovalci lige narodov 2018, ki so v polfinalu izločili tudi dvakratne svetovne prvake Poljake, so zanesljivo slavili novo zmago. Tretje mesto so po zmagi nad Brazilci s 3:0 zasedli Poljaki.