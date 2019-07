Na SP v Gwangjuju že padel svojevrsten rekord

Gwangju, 15. julija - Vaterpolistke Madžarske in Južne Koreje so se na svetovnem prvenstvu Mednarodne plavalne zveze (Fina) v Gwangjuju na poseben način zapisale v zgodovino prvenstev v vodnih športih. V predtekmovanju vaterpolskega turnirja, ki poteka ta čas, so Madžarke namreč gostiteljice Korejke premagale kar s 64:0, kar je najvišja zmaga v zgodovini plavalnih SP.