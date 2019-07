Newyorške oblasti obljubljajo temeljito preiskavo sobotnega izpada električne energije

New York, 15. julija - Guverner države New York Andrew Cuomo in župan mesta New York Bill de Blasio obljubljata temeljito preiskavo sobotnega izpada električne energije na zahodni strani Manhattna od 42. ulice navzgor do 70. ulic, ki je na srečo trajal le nekaj ur, vendar pa je ohromil promet podzemne železnice in povzročal druge preglavice.