Senegal in Alžirija finalista afriškega prvenstva

Kairo, 14. julija - Na afriškem nogometnem prvenstvu v Egiptu sta znana finalista. Kot prvi so si finale priigrali Senegalci, ki so v Kairu v prvem polfinalu po podaljšku premagali Tunizijo z 1:0 (0:0, 0:0), drugi pa so postali Alžirci, ki so prav tako v Kairu ugnali Nigerijo z 2:1 (1:0).