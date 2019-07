V organizaciji Slovenske karitas bo letovalo prek 200 otrok in mladostnikov

Portorož, 15. julija - V Portorožu se danes začenjajo vsakoletna letovanja Slovenske karitas za socialno ogrožene otroke in mladostnike. Na letovanjih pod naslovom Počitnice biserov bo v naslednjih petih tednih počitnikovalo prek 200 otrok in mladostnikov, z njimi pa bo več kot 100 mladih prostovoljcev in animatorjev, so sporočili iz Slovenske karitas.