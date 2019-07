Tevž Lotrič dobitnik zlate medalje na mednarodni fizikalni olimpijadi

Tel Aviv/Kranj, 14. julija - Dijak 3. letnika Gimnazije Kranj Tevž Lotrič je na 50. mednarodni fizikalni olimpijadi, ki se je danes končala v Tel Avivu, v absolutni konkurenci 360 dijakov iz 78 držav osvojil 17. mesto in s tem zlato medaljo. To je največji dosežek posameznika iz Slovenije v polstoletni zgodovini tega tekmovanja, so sporočili iz DMFA Slovenije.