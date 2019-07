Francoski državni praznik letos v znamenju vojaškega sodelovanja v EU

Pariz, 14. julija - V Parizu so danes z vojaško parado obeležili padec Bastilje leta 1789, ki je bil uvod v francosko revolucijo. Parada, v kateri so poleg francoske sodelovale vojske več drugih držav EU, je bila v znamenju evropskega vojaškega sodelovanja. Francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu se je pridružilo več voditeljev EU. Po paradi so izbruhnili protesti.