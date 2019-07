Kairo, 14. julija - Nogometaši Senegala so prvi finalisti afriškega prvenstva v Egiptu. Senegalci so v Kairu v prvem polfinalu po podaljšku premagali Tunizijo z 1:0 (0:0, 0:0). Ob 21. uri bo v Kairu na sporedu še drugi polfinale, v katerem se bosta merila Alžirija in Nigerija.