Huda nesreča srbskega košarkarja Kuzmića

Beograd, 14. julija - Srbski reprezentant in center Crvene zvezde Ognjen Kuzmić je davi doživel hudo prometno nesrečo na magistralni cesti med Banjaluko in Prijedorjem, v kateri je utrpel poškodbe glave in prsnega koša. Kot poročajo srbski mediji, so košarkarja s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v beograjski klinični center.