Slovenski odbojkarici na mivki peti najboljši na stari celini v konkurenci do 22 let

Antalya, 13. julija - Slovenski odbojkarici na mivki Nika Bevc in Tajda Lovšin sta na evropskem prvenstvu do 22 let v Turčiji osvojili visoko peto mesto. Naši dekleti sta morali v boju za polfinale priznati premoč Špankama Danieli Alvarez in Marii Belen Carro, ki sta bili uspešnejši tesno, z 21:19 in 21:18.