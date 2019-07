Promet na cestah pričakovano zgoščen, daljše čakalne dobe na mejnih prehodih

Ljubljana, 13. julija - Promet na cestah je pričakovano za počitniško soboto zgoščen, daljše čakalne dobe so za izstop iz države pred večino mejnih prehodov. Na avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj trenutno meri približno tri kilometre in pol, nekaj krajši pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji.