Vremenska ujma tudi danes ni prizanesla okolici Ptuja

Ptuj, 13. julija - Potem ko je hudo neurje območje Ptuja z okolico prizadelo že v nedeljo in se ponovilo v petek, mu tudi danes vreme ni prizaneslo. Iz okolice najstarejšega mesta namreč ponovno poročajo o siloviti ujmi s točo. Krajevne nevihte s točo so besnele tudi ponekod na Primorskem, med drugim v Goriških Brdih in v okolici Nove Gorice.