Todt za dolivanje goriva med dirkami F1

Silverstone, 13. julija - Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Jean Todt in drugi vodilni možje formule 1 razmišljajo, da bi z letom 2021 znova uvedli dolivanje goriva med dirkami. Nazadnje so gorivo v formuli 1 dolivali leta 2010. Todt je dejal, da bi si želel preučiti to možnost, in dodal, da bi to pomenilo lažje in ožje avtomobile ter bolj spektakularne dirke.