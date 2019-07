Mesec: Če vlada do jeseni ne bo izpolnila obveznosti iz sporazuma, ne bomo podprli proračuna

Brežice, 13. julija - Svet Levice je na današnjem srečanju razpravljal o smiselnosti nadaljnjega sodelovanja z vlado in ugotovil, da je izvajanje medsebojnega sporazuma nezadovoljivo. "Če vlada do jeseni ne bo izpolnila obveznosti iz sporazuma in se odrekla desnim politikam, ne bomo podprli proračuna za prihodnji dve leti," je povedal koordinator stranke Luka Mesec.