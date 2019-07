Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora letos posvečena krepitvi vloge žensk

Bruselj, 13. julija - Evropski ekonomsko-socialni odbor je razpisal nagrado za civilno družbo za leto 2019. Letošnja tema je Več žensk v evropski družbi in gospodarstvu, nagraditi pa želi inovativne pobude in projekte, katerih cilj je boj za enake možnosti za ženske in moške ter njihova enaka obravnava na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja.