Nizozemski poštar zakopal več tisoč pisem

Amsterdam, 13. julija - Nizozemska policija je v gozdu blizu mesta Laren našla več tisoč pisem, ki jih je tam zakopal poštar. Na to jih je opozoril sprehajalec, ki je opazil kupe zemlje in del lopate. Motiva poštarja za to še ne poznajo. Pisma, ki so še v dobrem stanju, bodo ponovno poslali, ostala pa bodo po posvetovanju s pošiljatelji uničili.