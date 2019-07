Primorske novice: Tudi Polki Bošković bodo ponovno sodili

Ljubljana/Koper, 13. julija - Koprski višji sodniki so v zadevi Vasić še pred sodnimi počitnicami odločili o pritožbah tožilstva in zagovornikov dvanajstih obtoženih. Sodbo so deloma razveljavili, zato bodo peterici, med katerimi je tudi koprska notarka Polka Bošković, na novogoriškem okrožnem sodišču znova sodili, danes poročajo Primorske novice.