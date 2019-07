Šest Slovencev na sabljaško SP v Budimpešto

Ljubljana, 13. julija - Madžarska prestolnica bo med 15. in 23. julijem gostila najboljše sabljače in sabljačice na svetu. Slovensko reprezentanco bo na letošnjem svetovnem prvenstvu v ženski konkurenci zastopala Eva Jeza, v moški pa Jan Bidovec, Rok Sobočan, Lovro Fijavž Bačovnik, Anže Guček in Tei Zaviršek Žorž.